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37 минут назад

Спутники OneWeb запустят с Байконура 5 марта

Более 35 британских спутников связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур 5 марта. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

Спутники OneWeb запустят с Байконура 5 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, изначально предполагалось запустить спутники в январе. Однако старт был перенесен по просьбе заказчика. Ожидается, что аппараты прибудут на Байконур 10 февраля.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). По словам гендиректора "Главкосмоса", всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами-носителями "Союз".

Наука и техника,OneWeb,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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