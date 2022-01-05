Академик определил местонахождение души человека

«У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», — подчеркнул он.