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42 минуты назад

Академик Бокерия определил местонахождение души человека

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия определил местонахождение души человека. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Академик определил местонахождение души человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит», — считает кардиолог.

В недавнем интервью Бокерия раскрыл способ достигнуть 100-летия. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие.

«Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь», — сказал медик.

Ранее Бокерия посоветовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут ежечасно. По словам академика, такое упражнение помогает восстановить дыхательную мускулатуру после болезни.

«У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», — подчеркнул он.

Наука и техника,COVID-19,РАН,РИА Новости,
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