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42 минуты назад

Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

Наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью "Ленте. ру".

Названы наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным эксперта, люди со второй и четвертой группой крови более подвержены заболеванию коронавирусом, чем те, у кого первая и третья группа крови.

"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", — объяснила такую разницу к устойчивости к заболеванию биолог.

Если у человека есть эти антигены, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы. При малой дозе вируса люди с первой и третьей группой крови могут и вовсе не заболеть. Баранова также усомнилась, что "омикрон" вытеснит "дельту".

По ее словам, для защиты сразу от двух вариантов SARS-CoV-2 может потребоваться вакцинация каждые три месяца — или даже два. Ранее британская газета The Sun опубликовала перечень из восьми симптомов коронавирусной инфекции, вызываемой "омикрон"-штаммом коронавируса.

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