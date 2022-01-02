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1 час назад

Huawei выпустила первые в мире автомобильные ключи с Bluetooth и NFC

Недавно Huawei представила в Китае разработанный с участием компании автомобиль AITO M5. Оказалось, что специально для него производитель выпустил и цифровой ключ.

Huawei выпустила автомобильные ключи с Bluetooth и NFC
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В свежем заявлении для прессы представитель Huawei Ю Чэндон (Yu Chengdong) сообщил, что компания разработала первый в отрасли автомобильный ключ с поддержкой Bluetooth и NFC. Он совместим с AITO M5.

Как пояснил топ-менеджер, на смартфонах с системой HarmonyOS 2.0 цифровые ключи от машины находятся в приложении Huawei Wallet. Они используют Bluetooth для разблокировки и запирания автомобиля на расстоянии, а если Bluetooth не работает или батарея телефона разряжается, можно применить NFC.

В будущем цифровой ключ будет интегрирован и с умными часами серии Huawei Watch 3.

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