В «цементе» вшей обнаружили хорошо сохранившуюся ДНК человека

Ученые Университета Рединга в Англии обнаружили, что древняя человеческая ДНК содержится в веществе, которое используется головными вшами для приклеивания яиц к волосам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology And Evolution.

Фото: Universidad Nacional de San Juan Universidad Nacional de San Juan

Исследователи выделили генетический материал из «цемента» самок вшей на волосах мумифицированных останков возрастом несколько тысяч лет. Полученная ДНК отличалась более хорошей сохранностью, чем генетический материал, полученный другими методами. Анализ позволил выявить особенности миграции людей в доколумбовой Южной Америки.

Мумии принадлежали людям, которые 1500–2000 лет назад достигли Анд в провинции Сан-Хуан в Центральной Западной Аргентине. Команда также изучила древние гниды на человеческих волосах, которые использовались в текстиле из Чили, и гниды с мумифицированной головы, происходящей от древнего народа дживаро из Амазонского Эквадора.