Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом в воскресенье.

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В госкорпорации уточнили, что сейчас космонавты готовятся к выходу в открытый космос. "В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15:00 мск", - говорится в сообщении.

Основной целью внекорабельной деятельности, которая займет шесть с половиной часов, является интеграция узлового модуля "Причал", пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года. "Среди основных задач <…> числятся установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки", - пояснили в госкорпорации.

Шкаплеров выйдет открытый космос в скафандре "Орлан-МКС" номер 5 с красными лампасами, Дубров - "Орлан-МКС" номер 4 с синими лампасами.