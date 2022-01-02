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20 минут назад

Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом в воскресенье.

Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В госкорпорации уточнили, что сейчас космонавты готовятся к выходу в открытый космос. "В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15:00 мск", - говорится в сообщении.

Основной целью внекорабельной деятельности, которая займет шесть с половиной часов, является интеграция узлового модуля "Причал", пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года. "Среди основных задач <…> числятся установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки", - пояснили в госкорпорации.

Шкаплеров выйдет открытый космос в скафандре "Орлан-МКС" номер 5 с красными лампасами, Дубров - "Орлан-МКС" номер 4 с синими лампасами.

Ранее журнал "Русский космос" сообщал, что российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.

Наука и техника,Петр Дубров,Антон Шкаплеров,Роскосмос,
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