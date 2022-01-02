Россияне увидят первый звездопад нового года 3 января

В пик активности потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час.

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Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, сообщается на сайте Московского планетария.

Специалисты отметили, что условия видимости для наблюдения метеорного потока будут идеальными на всей территории России. Луна также не помешает наблюдению метеоров.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что над Землёй начался «новогодний» парад планет. Его можно будет наблюдать до 7 января.