Опасный астероид: Озвучены последствия столкновения Апофиса с Землей

«Наиболее потенциально опасным является астероид Апофис, имеющий диаметр 393 метра и вес порядка 27 тонн. 13 апреля 2029 года он приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров, что близко к высоте орбит геостационарных спутников (35,8 тысячи километров). Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», – говорится в прогнозе.