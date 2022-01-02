Опасный астероид: Озвучены последствия столкновения Апофиса с Землей

В Федеральном государственном бюджетном учреждении Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России рассказали о последствиях столкновения Апофиса с Землей. По мнению специалистов, космическое тело подлетит к планете, где живут люди, сразу после Дня космонавтики в 2029 году, передает РИА «Новости».
Эксперты ВНИИ ГОЧС отметили, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.
«Наиболее потенциально опасным является астероид Апофис, имеющий диаметр 393 метра и вес порядка 27 тонн. 13 апреля 2029 года он приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров, что близко к высоте орбит геостационарных спутников (35,8 тысячи километров). Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», – говорится в прогнозе.