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1 час назад

NASA намерено летать на МКС до 2030 года

Администрация США намерена продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Для этого Штаты готовы сотрудничать с международными партнерами по космосу, включая Россию. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, сообщает телеканал «360».

NASA намерено летать на МКС до 2030 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия», — говорится в сообщении.

Глава NASA подчеркнул, что МКС представляет собой «маяк мирного международного сотрудничества», станция принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения, поставленные на службу человечества. Важность участия США в проекте он объяснил необходимостью инноваций и продвижения исследований, которые позволят отправить первую женщину и первого темнокожего человека на Луну, а также первого человека на Марс.

«Продление работы до 2030 года даст еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход к возможностям на низкой околоземной орбите», — резюмировал Нельсон.

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