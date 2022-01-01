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1 час назад

NYT: "омикрон" распространяется в легких медленнее других штаммов коронавируса

Специалисты предположили, что легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой «омикроном», связано с низкой скоростью распространения штамма в легких — в сравнении с предыдущими вариантами. Об этом сообщает New York Times.

NYT: "омикрон" распространяется медленнее других штаммов
Фото: pfizer/twitter.compfizer/twitter.com

К такому выводу пришли несколько исследовательских групп. Так, исследователи из Японии и США заразили разными штаммами SARS-CoV-2 хомяков и крыс. У грызунов, инфицированных «омикроном», наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.

Аналогичные результаты получили сотрудники Университета Гонконга, правда, они экспериментировали с тканями человеческого организма. В 12 образцах, взятых в дыхательных путях, омикрон распространялся медленнее дельты.

Ранее генеральный директор компании «Клиникал экселанс груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о риске появления нового штамма SARS-CoV-2, который будет опаснее «дельты» и заразнее «омикрона».

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