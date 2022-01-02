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2 часа назад

Становятся ли большие пауки со временем ещё больше

Некоторым людям кажется, что большие пауки с каждым годом становятся всё больше. Но так ли это в действительности? Ответ - в статье журнала BBC Science Focus Magazine.

Становятся ли большие пауки со временем ещё больше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор пишет, что большие пауки, которых жители Великобритании часто видят дома, могут быть двух разновидностей. Это Tegenaria и Eratigena. У некоторых из них ноги даже могут достигать 10 см, что вполне способно напугать многих людей.

У такого ощущения, что пауки становятся больше, есть несколько причин. Во-первых, летом пауки всё ещё растут, а взрослых особей можно увидеть именно осенью. К тому же большинству эти животные просто неприятны сами по себе.

Ещё один вариант объяснения: возможно, люди просто видят разных пауков. К примеру, Tegenaria domestica гораздо меньше Eratigena atrica. И если чаще всего человек видел первого паука, то второй может сильно напугать. Возможно, что летом пауки просто лучше кормятся и поэтому имеют больше шансов стать крупнее.

Ничто из названного не говорит о том, что пауки становятся больше.

Вместе с тем учёные из Австралии в ходе исследования обнаружили интересную закономерность. Пауки, которые находятся в городских районах, сами по себе больше и могут откладывать больше яиц, чем те, кто жил в другой местности. Вероятнее всего, повлияли на это более высокая температура в таких районах и доступность добычи.

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