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5 часов назад

Высоту орбиты МКС скорректируют 12 января

Первую в 2022 году коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) проведут 12 января. Это необходимая процедура перед полетом корабля «Союз МС-21», сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Высоту орбиты МКС скорректируют 12 января
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19"», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Высоту полета орбитальной станции планируется изменить за счет двигателей пристыкованного к ней космического грузовика «Прогресс МС-18». Они проработают 292,5 секунды, после чего орбита МКС увеличится на 850 метров, а средняя высота полета станции составит 417,73 километра.

Наука и техника,Роскосмос,
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