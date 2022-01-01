Высоту орбиты МКС скорректируют 12 января

«Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19"», - говорится в сообщении «Роскосмоса».