В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

Плановая коррекция орбиты МКС произойдет 12 января

Двенадцатого января произойдет коррекция высоты орбиты Международной космической станции. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на «Роскосмос».

Высоту орбиты МКС скорректируют 12 января
Фото: © EPA/NASA © EPA/NASA

«Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19», — говорится в сообщении.

После подъема станции высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 километра, сказали в «Роскосмосе».

24 декабря орбиту МКС снизили почти на два километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-21» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-19», сообщили в корпорации «Роскосмос».

На борту МКС в настоящее время находятся космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Наука и техника,Петр Дубров,Антон Шкаплеров,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители