Высоту орбиты МКС скорректируют 12 января

Двенадцатого января произойдет коррекция высоты орбиты Международной космической станции. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на «Роскосмос».

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«Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19», — говорится в сообщении.

После подъема станции высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 километра, сказали в «Роскосмосе».

24 декабря орбиту МКС снизили почти на два километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-21» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-19», сообщили в корпорации «Роскосмос».