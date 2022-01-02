В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
33 минуты назад

NYT: ученые выяснили, что «Омикрон» наименее опасный штамм COVID

Исследовательские группы, изучающие воздействие «Омикрона» на животных, обнаружили, что он наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times.

Ученые: «Омикрон» наименее опасный штамм COVID
Фото: ТАССТАСС

«В исследованиях на мышах и хомяках „Омикрон“ вызывал менее опасные инфекции, которые часто ограничивались в основном верхними дыхательными путями: носом, горлом и дыхательным горлом. Этот вариант нанес гораздо меньший вред легким, тогда как предыдущие варианты часто вызывали рубцы и серьезные затруднения дыхания», — говорится в статье газеты.

Предыдущие исследования показали, что «Омикрон» заразнее других штаммов коронавируса. Однако поведение вируса в организме было неизвестно.

В среду американская научно-исследовательская организация Research Square опубликовала отчет о хомяках и мышах, которые были заражены разными штаммами коронавируса. «Исследование показало, что у инфицированных „Омикроном“ было меньше повреждений легких, меньше потеря веса и меньше шансов умереть», — сообщается в статье.

Ранее сообщалось, что ученые заявили о снижении смертности от омикрон-штамма на 75%. Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU объяснил снижение числа летальных случаев от «Омикрона». В Роспотребнадзоре заявили, что постковидный синдром после болезни «Омикроном» не будет отличаться от других штаммов. Греческий ученый Демосфен Сарияннис назвал дату окончания пандемии.

Наука и техника,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители