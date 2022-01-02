Ученые: «Омикрон» наименее опасный штамм COVID

«В исследованиях на мышах и хомяках „Омикрон“ вызывал менее опасные инфекции, которые часто ограничивались в основном верхними дыхательными путями: носом, горлом и дыхательным горлом. Этот вариант нанес гораздо меньший вред легким, тогда как предыдущие варианты часто вызывали рубцы и серьезные затруднения дыхания», — говорится в статье газеты.