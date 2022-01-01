К Земле приблизились сразу два потенциально опасных астероида

В ближайший месяц около нашей планеты пронесутся пять небесных объектов, пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA. Эксперты NASA отслеживают тысячи подобных небесных тел, проверяя, не слишком ли они близки к Земле. Два астероида астрономы характеризуют как «потенциально опасные».

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Первый получил номер 2013 YD48. Его ширина составляет примерно 340 футов (104 м), что делает его больше, чем Биг-Бен.

Астероид должен пройти мимо Земли в пределах 3,48 миллиона миль (5,6 млн километров) от Земли 11 января - с астрономической точки зрения это считается относительно близким расстоянием. NASA идентифицирует все, что проходит в пределах 120 миллионов миль от Земли, как околоземный объект.

Астероид 2013 YD48 отслеживается NASA на приборной панели Asteroid Watch.

Второй гигант пролетит мимо нашей планеты 18 января. 7482 (1994 PC1) примерно в два с половиной раза превышает высоту Эмпайр-стейт-билдинг.

Ожидается, что он пройдет на расстоянии 0,013 астрономических единиц (около двух миллионов километров).

Также NASA оповещает, что около Земли пройдут еще три астероида меньшего размера.

Астероид 2021 YK шириной 38 футов (12 м) пройдет в 2 января в пределах 118 000 миль от Земли.

2014 YE15, 24 фута (7 м), пройдет 6 января в пределах 4,6 миллиона миль.

2020 AP1, всего 13 футов (4 м) в поперечнике, пройдет 7 января на расстоянии 1,08 миллиона миль.