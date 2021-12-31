США захотели работать с Россией для продления работы МКС до 2030 года

Глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил о приверженности администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с партнерами по МКС, в том числе Россией.

«Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА.

В декабре НАСА заявило о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.