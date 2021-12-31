В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
31 декабря 2021

США захотели работать с Россией для продления работы МКС до 2030 года

Глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил о приверженности администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с партнерами по МКС, в том числе Россией.

«Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА.

В декабре НАСА заявило о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

Ранее сообщалось, что программа перекрестных полетов к МКС российских космонавтов на американских кораблях SpaceX и американских – на российских «Союзах» может стартовать осенью 2022 года.

Наука и техника,Билл Нельсон,Роскосмос,Администрация США,NASA,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители