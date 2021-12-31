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24 минуты назад

WWF предупредил о риске самого массового вымирания видов со времен динозавров

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) заявили, что в ближайшие 10 лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на фонд.

Земля столкнется с самым массовым вымиранием видов со времен динозавров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению экспертов, под угрозой исчезновения африканские слоны, белые медведи, некоторые акулы, лягушки и рыбы. За 31 год популяция африканского лесного слона сократилась на 86%, в то время как белые медведи в опасности из-за таяния арктических льдов.

На численность акул повлияли чрезмерный вылов рыбы и уничтожение естественной среды обитания.

Ранее в Приморском крае убили амурского тигра, занесенного в Красную книгу, сообщает УМВД России по региону. Дикое животное с огнестрельным ранением нашли в лесу в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья.

В России за незаконную добычу животных, занесенных в Красную книгу, предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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