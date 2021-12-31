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1 час назад

Рогозин заявил, что космонавты нашли на МКС новые проблемы

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли проблемы на ее борту, но знают как с ними справиться. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

На МКС обнаружили новые проблемы
Фото: NASA/Roscosmos/ReutersNASA/Roscosmos/Reuters

"Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора - первый заместитель главного конструктора ПАО "РКК "Энергия" - прим. ТАСС) вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете как их излечить", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса пожелал космонавтам "вылечить" проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса.

"Ну и [манипулятор на модуле "Наука"] ERA чтобы послужила. Все проблемы, которые есть, нам известны, лечатся. Уверен, что все будет нормально", - добавил он.

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В марте космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия", работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами NASA.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

Наука и техника,Петр Дубров,Иван Вагнер,Антон Шкаплеров,Сергей Рыжиков,Сергей Романов,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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