На МКС обнаружили новые проблемы

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли проблемы на ее борту, но знают как с ними справиться. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

Фото: NASA/Roscosmos/Reuters NASA/Roscosmos/Reuters

"Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора - первый заместитель главного конструктора ПАО "РКК "Энергия" - прим. ТАСС) вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете как их излечить", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса пожелал космонавтам "вылечить" проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса.

"Ну и [манипулятор на модуле "Наука"] ERA чтобы послужила. Все проблемы, которые есть, нам известны, лечатся. Уверен, что все будет нормально", - добавил он.

В марте космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия", работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами NASA.