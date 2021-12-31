Космонавты на МКС поздравили россиян с Новым годом. Видео

«Мы желаем вам в новом, 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы», – обратились к согражданам космонавты.

Шкаплеров уточнил, что на МКС будут отмечать праздник за импровизированным новогодним столом. А Дубров подчеркнул, что меню космонавтов будет максимально приближено к земному, но без шампанского, поскольку на станции действует «сухой закон».