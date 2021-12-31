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33 минуты назад

Вирусолог рассказал о защите от коронавируса у ряда россиян

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ и кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что штаммам COVID-19 «дельта» и «омикрон» все сложнее заражать людей, которые ранее не были инфицированы. Это связано с иммунологической защитой населения от коронавируса, пишет URA.RU.

Вирусолог рассказал о защите от коронавируса у ряда россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у ряда россиян возник иммунологический буфер — своего рода защита от заражения штаммами «дельта» и «омикрон». Им обладают люди, которые за все эти два года пандемии каким-то образом смогли не заразиться COVID-19. Иммунологический буфер возник благодаря людям, которые перенесли болезнь и за счет собственного иммунитета обеспечили ряду граждан подобную защиту.

Как пояснил Клочков, дальнейшее распространение COVID-19 среди невакцинированных и неболевших людей зависит от тех, кто уже перенес инфекцию. Поэтому последним необходимо снова переболеть коронавирусом в продуктивной фазе или распространить достаточное число вирусных частиц.

«Все зависит от дозы. Очевидно, что для не переболевших и омикрон, и дельта будут представлять проблему, но вопрос, как они с ними встретятся, потому что они за два года каким-то чудом умудрились избежать вируса», — рассказал Клочков.

Ученый заявил, что по его предположениям примерно 10-15% граждан РФ ни разу не болели COVID-19. Он заверил, что даже самые заразные инфекции не могут поразить 100% людей, и это естественно.

Наука и техника,Павел Волчков,РИА Ura.ru,
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