Институт РАН объяснил изучение зла и ада

Старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Кирилл Карпов прокомментировал информацию об исследовании о природе зла и ада. В интервью РБК он рассказал, что курировал изучение этой темы.
Карпов отметил, что руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада». Ученый объяснил, что она представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла» и назвал ее научным обсуждением.
«Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение», — подчеркнул представитель Института философии РАН.