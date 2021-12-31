Институт РАН объяснил изучение зла и ада

Старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук ( РАН ) Кирилл Карпов прокомментировал информацию об исследовании о природе зла и ада. В интервью РБК он рассказал , что курировал изучение этой темы.

Карпов отметил, что руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада». Ученый объяснил, что она представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла» и назвал ее научным обсуждением.