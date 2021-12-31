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23 минуты назад

В центре Гамалеи разрешили выпить на Новый год бокал шампанского

Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют на выработку антител у недавно поставивших себе прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В центре Гамалеи разрешили шампанское на праздник
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам не помешают», — рассказал он ТАСС. Гинцбург отметил, что в целом злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье человека.

По его словам, при распитии спиртных напитков очень сильно страдает иммунная система: умирают иммунные клетки и сужаются сосуды. Он отметил, что людям, склонным к гипертонии, крайне опасно пить алкоголь, так как это может послужить дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов. В заключение он добавил, что алкоголь в целом ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению COVID-19.

Александр Гинцбург посоветовал не приглашать к себе домой Деда Мороза на Новый год. По его словам, родителям нужно обезопасить своих детей от риска заболеть опасным вирусом. Он предложил родителям самим нарядиться в новогодние костюмы и поздравить своих детей.

Наука и техника,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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