В центре Гамалеи разрешили шампанское на праздник

Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют на выработку антител у недавно поставивших себе прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала антителам не помешают», — рассказал он ТАСС. Гинцбург отметил, что в целом злоупотребление алкоголем пагубно влияет на здоровье человека.

По его словам, при распитии спиртных напитков очень сильно страдает иммунная система: умирают иммунные клетки и сужаются сосуды. Он отметил, что людям, склонным к гипертонии, крайне опасно пить алкоголь, так как это может послужить дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов. В заключение он добавил, что алкоголь в целом ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению COVID-19.