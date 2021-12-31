Россия откажется от аренды части Байконура

Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур до конца 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

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По его словам, Россия планирует расторгнуть аренду части космодрома: она составила перечень объектов, которые считает бесперспективными для дальнейшего использования. В список вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются Москвой.

В документ попала не только недвижимость, а часть имущества имеет остаточную стоимость. Перед тем, как передать Казахстану, ее предстоит снять с учета российских предприятий. Передача объектов казахской стороне должна состояться до конца 2022 года.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на космодроме Байконур. 25 лет назад там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три.