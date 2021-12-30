В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
52 минуты назад

Создан сверхяркий OLED-дисплей

LG Display анонсировала выпуск нового OLED-экрана для телевизоров, отличающегося сверхяркостью. Об этом сообщается на сайте компании.

Создан сверхяркий OLED-дисплей
Фото: ReutersReuters

Новая технология производства экранов получила название OLED.EX, что является сокращением от слов Evolution и eXperience. По словам представителей компании, OLED.EX отличается от обычных экранов повышенной на 30 процентов яркостью. Технология создания панелей основывается на использовании тяжелого водорода дейтерия, а также персонализированных алгоритмов.

В заявлении говорится, что LG Display разработала способ извлечения дейтерия из воды и применения его в органических светоизлучающих устройствах. После стабилизации дейтерий позволяют дисплею излучать более яркий свет, сохраняя при этом высокую эффективность. Особый алгоритм анализирует работу 33 миллионов органических светодиодов в 8K-матрице и точечно контролирует энергопотребление экранов.

Также инженеры корпорации отметили, что им удалось уменьшить толщину передней панели с исходных шести миллиметров до четырех для 65-дюймовых OLED-дисплеев. Технология OLED.EX будет интегрирована во всех OLED-телевизоры компании LG начиная со второго квартала 2022 года.

Ранее LG запатентовала портативный компьютер, имеющий два дополнительных экрана. Данные дисплеи выполняют роль тачпада для управления курсором и функциями ноутбука.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители