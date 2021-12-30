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2 часа назад

Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация

В омикрон-штамме коронавируса уже присутствует множество мутаций, но он может изменяться и дальше, например, взяв какие-то опасные свойства у дельты или других вариантов, сказал вирусолог Александр Чепурнов. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил появление таким образом суперкоронавируса. Сейчас омикрон особо опасен, предположительно, из-за вставки простудного вируса.

Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация
Фото: ReutersReuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм коронавируса и вариант дельта могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Об этом он сообщил во время брифинга.

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Бесконечные мутации

Чепурнов обратил внимание на то, что в омикрон-штамме уже намешано множество различных мутаций. И одна из его особенностей в том, что ему удалось получить вставку некоего простудного вируса.

«Геном попадает в клетку, вирус разбивается, обнажая нуклеиновую кислоту, и строятся новые вирусные частицы. Предположительно, в случае с омикроном этот процесс шел параллельно с неким другим вирусом, благодаря чему ковид и ухватил какой-то дополнительный кусочек. Все это привело к тому, что вирус стал более активно заражать людей, инкубационный период составляет уже всего три дня, болезнь быстро распространяется. Американцы ожидают подъем заболеваемости уже в первую декаду после Нового года, у нас он, вероятно, будет на второй-третьей декаде», — подсчитал Чепурнов.

Он отметил, что омикрон заражает и вакцинированных, и переболевших.

«В целом, кстати, этого можно было бы попробовать избежать: в Японии появился вирус, который полностью погасил коронавирус. И, если бы у меня была такая возможность, я бы поехал туда и привез этот вирус к нам. Во-первых, это отличный претендент на живую вакцину, во-вторых, — если он обладает способностью подавлять коронавирус, то неплохо было бы распространить его внутри страны», — предположил вирусолог.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых определила антитела, которые нейтрализуют омикрон-вариант и другие штаммы коронавируса. Эти антитела нацелены на те участки S-белка, которые в ходе эволюции вируса остаются практически неизменными.

Наука и техника,Александр Чепурнов,ВОЗ,Lenta.ru,
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