Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация

«В целом, кстати, этого можно было бы попробовать избежать: в Японии появился вирус, который полностью погасил коронавирус. И, если бы у меня была такая возможность, я бы поехал туда и привез этот вирус к нам. Во-первых, это отличный претендент на живую вакцину, во-вторых, — если он обладает способностью подавлять коронавирус, то неплохо было бы распространить его внутри страны», — предположил вирусолог.