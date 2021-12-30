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28 минут назад

Ученые в ЮАР раскрыли данные о смертности при штамме «омикрон»

Омикрон-штамм коронавируса на 75% вызывает меньше летальных исходов по сравнению со своими предшественниками, утверждают южноафриканские ученые. По данным медиков, из-за вызванного «омикроном» COVID-19 умерло 4,5% пациентов, а при других волнах коронавируса показатель достигал 21,3%. Кроме того, менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии.

Ученые в ЮАР раскрыли данные о смертности при штамме «омикрон»
Фото: Jerome Delay/APJerome Delay/AP

Штамм «омикрон» оказался на 75% менее смертоносным, если сравнивать его с «дельтой» и другими вариантами коронавируса. Об этом заявили ученые из Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и специалисты из Университета Претории, передает газета The Telegraph.

Врачи изучали состояние пациентов, оказавшихся с COVID-19 в больницах города Цване, где произошла первоначальная вспышка заболевания «омикроном». По данным исследования, лишь 4,5% госпитализированных с этим штаммом скончались от коронавируса.

При этом от предыдущих штаммов, вроде исходной «альфы» или возникшей в Индии «дельты», умирало до 21,3% госпитализированных. Кроме того, лишь менее 50% больных с «омикроном» в больницах нуждаются в кислородной терапии – против 99,5% при прошлых волнах пандемии.

Наконец, в три раза снизилось число тех, кто нуждается в интенсивной терапии – 1% против 4,3% ранее.

Выписка ждет пациентов с «омикроном» также раньше – четыре дня против почти девяти дней.

«Снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — пишет британская газета о положении дел в Цване, где проводилось исследование.

По мнению ученых, скоро показатели заболеваемости и смертности полностью разделятся. Это закончит эпидемию и станет началом эндемической фазы.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова заявила в разговоре с «Лентой.ру», что после заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести выздоровевшего человека к смерти.

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