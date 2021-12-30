Робот-дезинфектор Сбера вошел в топ-3 патентованных изобретений этого года

Глава Роспатента Григорий Ивлев назвал композиционный материал с антибактериальным эффектом, робота-дезинфектора и инсулин в таблетках стали главными изобретениями 2021 года.

Фото: робот-дезинфектор Сбербанка робот-дезинфектор Сбербанка

«Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации. И первые, о которых мы хотели доложить, это биоразлагаемый композиционный материал с антибактериальным эффектом. Это Институт химической физики имени Эмануэля Российской академии наук», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, изобретение является «материалом для жизни». Из него можно изготавливать посуду, бытовые предметы. В сравнении с ранее известными материалами антибактериальная эффективность у него выше при меньшем количественном содержании противомикробного агента. Также он характеризуется более высокой эластичностью и высокой способностью разрушать патогенные биопленки.

Второе изобретение, которое назвал Ивлев, – робот-дезинфектор Сбербанка. Он самостоятельно ориентируется в пространстве, запоминает маршруты перемещения, оценивает степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции.

Третьим важнейшим изобретением 2021 года Ивлев назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина – инсулин в таблетке. Сегодня инсулин «принимать» можно только с помощью инъекций. Ранее попытки производить гормон в таблетках заканчивались неудачей. Дело в том, что в желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается и не успевает попасть в кровеносную систему. Химики из нижегородского университета разработали препарат, который имеет слоистую структуру, благодаря ей и составу «новый инсулин» в разы устойчивее перед воздействием едкой среды желудка.