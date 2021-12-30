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2 часа назад

Учёные: омикрон-штамм коронавируса влияет на мышление

Несмотря на то, что омикрон-штамму COVID-19 уже пара месяцев, учёные продолжают находить всё новые способы его влияния на организм человека.

Учёные: омикрон-штамм коронавируса влияет на мышление
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, стало известно, что новая мутация коронавируса влияет на мышление человека. У таких заражённых могут не проявляться «традиционные» симптомы (кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса), но при этом наблюдается «мозговой туман». Такому состоянию характерно вялое, расплывчатое и нечёткое мышление.

Такое влияние на мозг может быть связано с повреждениями лёгких, сердца, почек или других органов.

Напомним, что ранее российский врач Александр Мясников спрогнозировал рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России. По его мнению, это может случиться после падения волны штамма в Европе.

Наука и техника,Александр Мясников,
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