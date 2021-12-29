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59 минут назад

Кладоискательница из Британии нашла золотую Библию

Британка с металлоискателем нашла уникальную миниатюрную Библию, сделанную из золота. Артефакт был обнаружен недалеко от Йорка, который ранее принадлежал королю Ричарду III. Эксперты оценивают его более чем в 100 тыс. фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Кладоискательница из Британии нашла золотую Библию
Фото: BNPSBNPS

Необычный клад нашла медсестра Баффи Бейли из Ланкастера. Она вместе с мужем Яном ходила с металлоискателем по полю недалеко от Йорка. Супруги получили разрешение на поиски у землевладельца. Британка отметила, что металлоискатель быстро засек книгу, при этом им не пришлось глубоко копать – артефакт находился на глубине около 12 сантиметров.

Размер Библии составляет всего полтора сантиметра, священная книга из золота была создана около 600 лет назад. Вес изделия составляет пять граммов, оно состоит из золотого сплава 22 или 24 карата. На артефакте выгравированы изображения святых Леонарда и Маргариты, покровителей родов. Его могли использовать женщины во время беременности и родов. По словам эксперта, она принадлежала кому-то очень богатому.

48-летняя кладоискательница рассказала, что они выбрали Йорк для поисков, так как эти места богаты на истории. Баффи сначала не поняла, что нашла что-то действительно ценное, она приняла находку за дешевый сувенир. Но когда женщина почистила изделие, ей стало понятно, что это не простая безделушка.

Напомним, в октябре пожилая англичанка чуть не выбросила в мусор бриллиант стоимостью $2,7 млн, она купила его на барахолке и ничего не знала о его ценности. А в ноябре в Норфолке был найден самый крупный клад англо-саксонских монет.

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