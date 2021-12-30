Telegram добавил защиту от спойлеров

Telegram выпустил 12-е обновление за 2021 год. В новой версии стали доступны реакции, автоматический перевод сообщений, QR-коды с уникальным оформлением. Также в мессенджере появилась защита от спойлеров — при отправлении надо зажать сообщение, выделить часть текста и применить форматирование «Скрытый». В этом случае текст не будет видно ни в сообщениях, ни в списке чатов, ни в оповещениях.

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«Telegram первым запустил анимированные и интерактивные эмодзи. Теперь некоторые из таких эмодзи можно использовать в виде реакций — чтобы быстро высказать своё мнение, не отправляя лишних сообщений. Чтобы отправить быструю реакцию , дважды нажмите на сообщение. Для выбора других реакций — например, — нажмите на сообщение один раз (для iOS: зажмите его пальцем)», — написали разработчики. Также теперь администраторы групп и каналов могут выбирать, какие реакции и эмодзи будут доступны в чате.

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Скрытый текст разработчики добавили, чтобы защитить пользователей от спойлеров. «Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, Вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование "Скрытый". Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, просто коснитесь его», — написано в сообщении.

Ещё одним нововведением стал перевод сообщений. Возможность переводить текст сообщений можно включить в разделе «Настройки > Язык». Чтобы перевести сообщение, на него нужно нажать и выбрать «Перевести» в появившемся меню. В настройках можно выбрать языки, которые не требуется переводить, для сообщений на этих языках кнопка «Перевести» будет скрыта. Для перевода на устройстве должна быть установлена iOS старше 15-й версии или любая версия Android. Список доступных языков зависит от операционной системы.