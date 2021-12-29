Xiaomi выпустила собственный процессор

Xiaomi объявила о создании своего третьего процессора Surge P1. Об этом сообщает издание MyDrivers.

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Собственное полупроводниковое оборудование было представлено во время мероприятия 28 декабря, на котором компания выпустила линейку смартфонов Xiaomi 12. Чип контролирует процесс быстрой зарядки, обеспечивая подачу мощности на аккумулятор до 120 ватт. Первым устройством, в которое установили процессор, оказался флагман Xiaomi 12 Pro.

По словам представителей компании, Surge P1 является первым в отрасли чипом для резонансной зарядки, КПД составляет 97,5 процента, снижение потери тепла — 30 процентов. С момента начала создания чипа до его запуска в серию прошло 18 месяцев, опытный образец протестировали около 2500 раз. Из сообщения Xiaomi следует, что конструкция Surge P1 примерно в девять раз сложнее, чем конструкция других контроллеров для аккумуляторов.

В максимальном режиме процессор может подавать энергию на батарею с мощностью 120 ватт. В этом режиме смартфон с аккумулятором емкостью 4600 миллиампер-часов может полностью зарядиться за 18 минут.

Первым процессором Xiaomi оказался выпущенный в 2017 году Surge S1. Ранее в 2021 году компания представила чип Surge C1, который появился в смартфоне Mi Mix Fold.