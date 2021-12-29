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1 час назад

Коронавирус оказался губителен для почек

Специалисты из Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус способен поражать почки, а также способствовать рубцеванию тканей. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell.

Коронавирус оказался губителен для почек
Фото: ReutersReuters

В ходе исследования была изучена ткань почек пациентов с COVID-19, которые поступали в отделение интенсивной терапии.

Как сообщает MedicalXpress, авторы вырастили в лаборатории уменьшенные вариации почек, которые развивались из стволовых клеток. Ученым удалось сделать так, чтобы органоиды почек заразились коронавирусом. Это было нужно для выяснение прямого воздействия инфекции на орган. В результате эксперты выявили рубцевание органоидов почек.

В итоге стало понятно, чем обосновано снижение функции почек у более чем 90 тысяч переболевших COVID-19, что было выявлено в ходе большого исследования в США. Это могло быть связано именно с прямым влиянием вируса SARS-CoV2 на почки, которое вызывает образование рубцов.

Подчеркивается, что исследование означает, что патоген вызывает повреждение клеток, однако не имеет значения работа иммунитета, что снова доказывает пагубное влияние патогена на весь организм.

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