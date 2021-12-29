Коронавирус оказался губителен для почек

Специалисты из Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус способен поражать почки, а также способствовать рубцеванию тканей. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell.

Фото: Reuters Reuters

В ходе исследования была изучена ткань почек пациентов с COVID-19, которые поступали в отделение интенсивной терапии.

Как сообщает MedicalXpress, авторы вырастили в лаборатории уменьшенные вариации почек, которые развивались из стволовых клеток. Ученым удалось сделать так, чтобы органоиды почек заразились коронавирусом. Это было нужно для выяснение прямого воздействия инфекции на орган. В результате эксперты выявили рубцевание органоидов почек.

В итоге стало понятно, чем обосновано снижение функции почек у более чем 90 тысяч переболевших COVID-19, что было выявлено в ходе большого исследования в США. Это могло быть связано именно с прямым влиянием вируса SARS-CoV2 на почки, которое вызывает образование рубцов.