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38 минут назад

Китай в 2021 году осуществил 55 космических пусков и поставил национальный рекорд

Китай поставил национальный рекорд по пуску ракет-носителей, увеличив их количество в 2021 году на 40% по сравнению с 2020-м, до 55 раз. Об этом сообщила в четверг Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Китай поставил национальный рекорд по космическим пускам
Фото: XinhuaXinhua

Как утверждается на ее странице в социальной сети WeChat, по данному показателю КНР вышла на первое место в мире, обойдя США. Последний за 2021 год старт был осуществлен в Китае 30 декабря в 00:43 по пекинскому времени (19:43 29 декабря мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). При помощи ракеты "Чанчжэн-3-бэ" китайская корпорация отправила оттуда на орбиту экспериментальный телекоммуникационный спутник Shiyan-9.

Как уточняется в ее заявлении, 48 из указанных 55 запусков предприняты усилиями корпорации, все они признаны успешными.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году. В 2020 году Китай осуществил 39 запусков, отправив на орбиту 103 тонны полезного груза.

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