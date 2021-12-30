Китай поставил национальный рекорд по космическим пускам

Китай поставил национальный рекорд по пуску ракет-носителей, увеличив их количество в 2021 году на 40% по сравнению с 2020-м, до 55 раз. Об этом сообщила в четверг Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Фото: Xinhua Xinhua

Как утверждается на ее странице в социальной сети WeChat, по данному показателю КНР вышла на первое место в мире, обойдя США. Последний за 2021 год старт был осуществлен в Китае 30 декабря в 00:43 по пекинскому времени (19:43 29 декабря мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). При помощи ракеты "Чанчжэн-3-бэ" китайская корпорация отправила оттуда на орбиту экспериментальный телекоммуникационный спутник Shiyan-9.

Как уточняется в ее заявлении, 48 из указанных 55 запусков предприняты усилиями корпорации, все они признаны успешными.