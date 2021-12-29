В Мексике возродили вымершую популяцию рыбы-текилы

В водоемах штата Халиско на юго-западе Мексики вновь появилась рыба-текила. Она считалась вымершей с 2003 года.

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По словам ученых из Мексиканского университета Мичоакана, которые сыграли ведущую роль в реинтродукции рыбы-текилы, они не смогли бы сделать это без местных жителей, которые занимаются долгосрочным сохранением флоры и фауны в своем регионе.

Проект начался в 1998 году при содействии исследователей из Великобритании. В 1998 году биологи Мексиканского университета Мичоакана получили пять пар рыб из зоопарка Честера, доставленных английским аквариумистом Иваном Дибблом. Эти десять текил жили в университетской лаборатории на протяжении 15 лет и дали потомство. Затем 40 самцов и 40 самок были выпущены в большие искусственные пруды университета, что должно было помочь им привыкнуть к дикой среде. Через четыре года популяция увеличилась до 10 тыс. особей, часть из них была выпущена в водоемы штата Халиско, передает BBC News.

Проект станет моделью для возрождения популяций других вымерших или вымирающих рыб пресных водоемов. По данным Международного союза охраны природы, именно эта среда обитания более других страдает от человеческой деятельности и изменений климата. Пресноводные виды вымирают быстрее, чем наземные или морские дикие животные.