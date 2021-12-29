Ученые заставили тюленей «поработать» океанографами

Восемь животных помогли вести наблюдения за циркуляцией воды в Антарктике. Они собирали данные с помощью датчиков размером с кубик Рубика.

Океанологи из Национального института полярных исследований (Япония) использовали тюленей Уэделла для изучения водообмена в морской экосистеме Южного океана. Так как у этих животных нет проблем с навигацией и они могут нырять на глубину более 600 м, им пришлось поработать океанографами. Об этом сообщает сайт Phys.org.

Дело в том, что тюлени обитают там, куда нет доступа у кораблей - в районах Антарктики, где много припайного льда. В проекте участвовали восемь особей, им на голову прикрепили датчики размером с кубик Рубика. За период исследования они переместились на 633 км.

В сообщении говорится, что во время плавания в районе континентального шельфа в Восточной Антарктиде животные попутно собрали данные о циркуляции поверхностных и глубоководных течений. Благодаря этому ученые обнаружили, что вторжение теплой воды с низкой соленостью, которую пригоняет осенью восточный ветер, повышает доступность добычи для тюленей.