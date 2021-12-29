«МегаФон» создал бота на основе трудов Уинстона Черчилля

Специалисты «МегаФона» и Nlogic сделали бота на основе трудов Уинстона Черчилля. Он позволяет задать любой интересующий вопрос британскому государственному и политическому деятелю, который является одной из величайших личностей XX века.

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Бот был разработан для РБК, издание опубликовало интервью с британским политиком. Для разработки была использована семантическая модель на основе сиамских нейросетей и архитектуры BERT, обученных на нескольких десятках книг Черчилля. Ответы формулируются на основании различных верифицированных высказываний политика.

Разработчики объясняют, что технология позволит изменить представление о поисковых системах. Текущая модель поиска через строку для ввода запроса и появляющегося после этого списка релевантных ссылок устарела. На смену ей придут боты, которые смогут обрабатывать запрос, самостоятельно отбирать нужные результаты сразу из нескольких источников, а затем компилировать их в единый связный текст так, как это бы сделал настоящий живой ассистент.

Подобные технологии «МегаФон» использует и в решениях для бизнеса. На основе нейросети и технологии оптического распознавания символов работает сервис «Цифровой юрист». Сотрудник пишет вводные данные, бот берет информацию из запроса, дополняет ее данными из корпоративной базы поставщиков и в ответ присылает готовый черновик договора, который иногда даже не нужно корректировать, сокращая таким образом время на его подготовку с 30 до двух — пяти минут.