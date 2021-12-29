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1 час назад

Коронавирус вызвал образование рубцов в почках

Как оказалось, коронавирус способен повреждать почки. При этом на ткани почки образуются рубцы. Подробнее - в материале на Medical Xpress.

Коронавирус вызвал образование рубцов в почках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как утверждается в статье, SARS-CoV-2 может поражать почки и способствовать образованию рубцов на ткани почки. Это определили исследователи из Германии и Нидерландов. Полученные данные были опубликованы в издании Cell Stem Cell.

В ходе исследования была проанализирована почечная ткань пациентов с COVID-19. Испытуемые находились в отделении интенсивной терапии. Оказалось, что у них по сравнению с остальными присутствуют рубцы.

После этого учёные выяснили причину рубцевания - повреждения почек. Выяснилось, что у пациентов с коронавирусом происходит рубцевание органоидов почек. То есть, как отмечает учёный Джитске Янсен, вирус непосредственно вызывает повреждение клеток вне зависимости от иммунитета.

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