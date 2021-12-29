Из выделений вшей предложили извлекать ДНК древних людей

Международная команда ученых пришла к выводу, что из выделений, которыми вши прикрепляют яйца к волосам, можно извлечь хорошо сохранившуюся человеческую ДНК. Метод может стать особенно полезным в тех случаях, когда генетический материал невозможно выделить из зубов или костей. Используя новую технологию, авторы исследовали несколько южноамериканских мумий возрастом 1,5–2 тысячи лет. Статья опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.

Фото: Universidad Nacional de San Juan Universidad Nacional de San Juan

Ученые из Редингского университета и их коллеги их Аргентины, Великобритании и Дании выяснили, что человеческая ДНК может быть получена из клейких выделений, которыми вши прикрепляют яйца к волосам. Авторы исследовали мумифицированные останки возрастом 1,5–2 тысячи лет. Извлеченная из выделений вшей человеческая ДНК была более высокого качества, чем ДНК, полученная другими методами.

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«Исследование ДНК древних людей становится все актуальнее, так как мы стремимся больше узнать о миграциях и разнообразии древних человеческих популяций. Вши сопровождали людей на протяжении всего существования, поэтому этот новый метод может открыть путь к огромному количеству информации о наших предках и позволит сохранить уникальные образцы», — говорит руководитель исследования Алехандра Перотти.

До сих пор древнюю ДНК в основном извлекали из костей черепа или зубов, так как они сохраняли лучшее качество материала. Однако останки черепа и зубов не всегда доступны. В этом случае ДНК из выделений вшей может стать решением проблемы. Исследователи изучали мумии, обнаруженные в Аргентине, человеческие волосы, сохранившиеся на чилийском текстиле, и засушенную голову представителя древнего народа из Амазонского Эквадора. Образцы, собранные для исследования, содержали ту же концентрацию ДНК, что и зубы; в два раза большую, чем костные останки; и в четыре раза большую, чем кровь.