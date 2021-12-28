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1 час назад

В Турции обнаружили остатки деревни, уничтоженной минойским извержением

В окрестностях турецкого города Чешме археологи нашли следы античного поселения, которое уничтожило цунами – одно из последствий минойского извержения. Оно произошло в 1628 году до н.э. и уничтожило минойскую цивилизацию на Крите. Находка говорит об необычно больших масштабах последствий этой катастрофы, пишут ученые в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В Турции нашли уничтоженную минойским извержением деревню
Фото: ТАССТАСС

"Раскопки показывают, что катастрофа на острове Санторин, случившаяся за 230 км от берегов Чешме, уничтожила это процветающее прибрежное поселение. Катаклизм не только уничтожил дома и унес жизни многих местных жителей, но и покрыл гавань и все прибрежные сооружения множеством обломков. Это сделало их непригодными на протяжении очень долгого времени", – пишут ученые.

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Минойским называют извержение вулкана Санторин, которое произошло в конце XVII века до нашей эры. Из-за этого извержения образовалось гигантское цунами, которое затопило соседний Крит, а обломки вулканических пород и пепел были выброшены на огромное расстояние. Все это, как считают историки, уничтожило крито-минойскую цивилизацию, повлияло на благополучие жителей Древнего Египта и других стран Средиземноморья, а также породило легенду об Атлантиде.

Археологи под руководством доцента Хайфского университета (Израиль) Беверли Гудмэн-Черновой обнаружили следы этой катастрофы у берегов современного турецкого города Чешме, где в античности находился крупный торговый порт. Этот город расположен в 230 км от Санторина. Ранее археологи уже находили следы пепла, цунами и выбросов вулканических пород на берегах Эгейского моря, однако следов того, что эта катастрофа негативно повлияла на жизнь древних людей, найти не удавалось.

При раскопках неподалеку от Чешме ученые нашли отложения осадочных пород минойского времени с достаточно необычным составом. Они содержали в себе ракушки, кораллы и булыжники, выброшенные тремя разными цунами, частицы вулканического пепла, орудия труда, развалины зданий, а также кости животных и людей. Анализ показал, что по своему составу пепел идентичен выбросам вулкана Санторин. Это говорит, что катаклизм уничтожил не только цивилизацию на острове Крит, но и поселение в Малой Азии, расположенное в 230 км к северо-востоку от Санторина.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение найденных останков поможет выяснить причины гибели их обладателей и понять, почему впоследствии местные жители забросили эту часть гавани и она оставалась безлюдной на протяжении как минимум века. Пока археологи связывают это с тем, что тройной удар цунами настолько изменил местный ландшафт, что все прибрежные зоны стали опасными для швартовки кораблей или просто непригодными для жизни человека.

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