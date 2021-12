В Турции нашли уничтоженную минойским извержением деревню

В окрестностях турецкого города Чешме археологи нашли следы античного поселения, которое уничтожило цунами – одно из последствий минойского извержения. Оно произошло в 1628 году до н.э. и уничтожило минойскую цивилизацию на Крите. Находка говорит об необычно больших масштабах последствий этой катастрофы, пишут ученые в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.