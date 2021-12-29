Рыбы-брызгуны умеют считать

Итальянские ученые провели эксперимент и установили, что рыбы-брызгуны могут правильно оценивать, какое из двух предлагаемых им чисел меньше или больше. Статья сотрудников Университета Тренто доступна на сайте bioRxiv.org.

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Рыбы-брызгуны (Toxotes) водятся в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии. Они прославились благодаря своему способу охотиться. Брызгуны выплевывают изо рта воду с целью сбить насекомое, которое сидит на околоводных растениях или даже летит на небольшом расстоянии от водной поверхности. После этого рыба съедает упавшую в воду добычу.

Группа специалистов под руководством Давиде Потрича задалась целью выяснить, умеют ли данные рыбы распознавать число предметов. В ходе эксперимента ученые поместили рыбу в резервуар с водой и показали им сверху два диска. При этом на эти диски были нанесены точки. Эксперты приучили брызгунов плевать водой в диск с определенным их числом.

Затем специалисты показывали рыбам другие пары дисков. Было установлено, что брызгуны плевались лишь в тот, к которому были приучены. Для того, чтобы проверить, что рыбки запоминают именно число, а не внешний образ цели, им стали демонстрировать точки разного размера, а также использовать разные диски. Но на результат это не влияло. Примечательно, что если среди показанных целей правильных не было, брызгуны плевались в диск с наименьшим количеством точек.