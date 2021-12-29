В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Итальянские ученые: Рыбы-брызгуны умеют считать

Итальянские ученые провели эксперимент и установили, что рыбы-брызгуны могут правильно оценивать, какое из двух предлагаемых им чисел меньше или больше. Статья сотрудников Университета Тренто доступна на сайте bioRxiv.org.

Рыбы-брызгуны умеют считать
Фото: WikipediaWikipedia

Рыбы-брызгуны (Toxotes) водятся в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии. Они прославились благодаря своему способу охотиться. Брызгуны выплевывают изо рта воду с целью сбить насекомое, которое сидит на околоводных растениях или даже летит на небольшом расстоянии от водной поверхности. После этого рыба съедает упавшую в воду добычу.

Группа специалистов под руководством Давиде Потрича задалась целью выяснить, умеют ли данные рыбы распознавать число предметов. В ходе эксперимента ученые поместили рыбу в резервуар с водой и показали им сверху два диска. При этом на эти диски были нанесены точки. Эксперты приучили брызгунов плевать водой в диск с определенным их числом.

Затем специалисты показывали рыбам другие пары дисков. Было установлено, что брызгуны плевались лишь в тот, к которому были приучены. Для того, чтобы проверить, что рыбки запоминают именно число, а не внешний образ цели, им стали демонстрировать точки разного размера, а также использовать разные диски. Но на результат это не влияло. Примечательно, что если среди показанных целей правильных не было, брызгуны плевались в диск с наименьшим количеством точек.

Ранее сообщалось, что в реки юго-западной Мексики вернулся вид рыб, который исчез из дикой природы в 2003 году. Называется он Tequila. А в Тасмании ученые впервые за 22 года заметили очень редкую «ходячую» рыбу.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители