Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска

Китайские власти обратились в ООН, передав документ об угрозе глобальной спутниковой системы Starlink (проект компании SpaceX Илона Маска), об этом сообщило агентство Reuters.

Фото: Alex Gallardo/AP Alex Gallardo/AP

По словам официальных лиц Китая, в этом году два раза — 1 июля и 21 октября — орбитальная станция Tiangong якобы уклонилась от столкновения с аппаратами SpaceX. Никто из независимых экспертов пока не проверял заявления Пекина, в компании Маска не комментировали произошедшее.

Ранее стало известно, что более половины американцев готовы перейти на использование спутникового интернета Starlink Илона Маска.

До этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что россияне смогут получать интернет из космоса к 2024 году, благодаря программе «Сфера». Также он раскритиковал упомянутый проект Starlink. По мнению главы Роскосмоса, спутники американской компании в будущем смогут применяться для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.