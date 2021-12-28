Ученые нашли неизвестную часть тела человека

Ученые Базельского университета обнаружили в теле человека ранее неизвестную часть. Ей оказалась жевательная мышца. Результатами своего исследования швейцарские биологи поделились в научном журнале Annals of Anatomy.

Новая ткань отличается от соседних по свойствам и функционалу. Ее задачами являются стабилизация нижней челюсти и ее оттягивание назад к уху.

Ранее в среде ученых предполагали, что жевательная мышца является не двухслойной, а трехслойной, но выяснить это смогли лишь сейчас, подтвердив догадку. Новую ткань или сверглубинный слой швейцарские биологи назвали Musculus masseter pars coronidea — короноидный отдел жевательной мышцы.

Сделать открытие ученым помогли изучение более десятка голов людей, хранившихся в формалине, 16 компьютерных томографий умерших и одна живого человека.