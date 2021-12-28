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1 час назад

Ученые нашли неизвестную часть тела человека

Ученые Базельского университета обнаружили в теле человека ранее неизвестную часть. Ей оказалась жевательная мышца. Результатами своего исследования швейцарские биологи поделились в научном журнале Annals of Anatomy.

Ученые нашли неизвестную часть тела человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новая ткань отличается от соседних по свойствам и функционалу. Ее задачами являются стабилизация нижней челюсти и ее оттягивание назад к уху.

Ранее в среде ученых предполагали, что жевательная мышца является не двухслойной, а трехслойной, но выяснить это смогли лишь сейчас, подтвердив догадку. Новую ткань или сверглубинный слой швейцарские биологи назвали Musculus masseter pars coronidea — короноидный отдел жевательной мышцы.

Сделать открытие ученым помогли изучение более десятка голов людей, хранившихся в формалине, 16 компьютерных томографий умерших и одна живого человека.

«Считается, что анатомические исследования за последние 100 лет не оставили камня на камне, что делает наше открытие не менее значимым, чем находку нового вида позвоночного», — заявили его авторы изданию EurekAlert.

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