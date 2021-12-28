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1 час назад

Huawei выпустит собственные процессоры

Компания Huawei собирается открыть производство собственных процессоров для смартфонов и прочей техники. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Huawei выпустит собственные процессоры
Фото: HuaweiHuawei

Источникам медиа стало известно, что 28 декабря китайский IT-гигант учредил новую компанию, которая займется выпуском полупроводникового оборудования. Предприятие по производству «высокоточных изделий» имеет уставной капитал в 600 миллионов юаней или около семи миллиардов рублей. Также в отчете говорится, что компания займется выпуском устройств оптической связи, оптоэлектронных устройств, электронных компонентов.

Журналисты полагают, что таким образом компания намерена компенсировать ущерб от нахождения в санкционном списке США. Согласно ограничениям, корпорация не может закупать оборудование у своих иностранных партнеров. В частности, Huawei не может оснащать свои смартфоны процессорами с поддержкой 5G, так как их выпускает по лицензии ряд американских компаний.

Авторы также напомнили, что в ноябре топ-менеджеры Huawei в очередной раз опровергли слухи о продаже подразделения по производству смартфонов. «Король вернется в 2023 году», — заявил представитель корпорации Ю Чэндон (Yu Chengdong).

В ноябре стало известно, что Huawei хочет передать лицензии на свои смартфоны другим производителям. Таким образом компания может обойти санкции США.

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