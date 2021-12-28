Ошибка в iOS 15 лишила iPhone важной функции

Из-за ошибки в iOS 15 флагманы линейки iPhone 13 лишились функции шумоподавления во время телефонного разговора, пишет портал Phonearena.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что впервые на неисправность внимание обратил пользователь Reddit. По его словам, собеседники во время звонков жалуются на различные громкие фоновые шумы.

Он предположил, что на его смартфоне отключена нужная функция, однако потом в меню настроек он обнаружил, что пункт «шумоподавление для телефона» вообще не имеет переключателя.

Владелец iPhone 13 сразу же обратился в техподдержку, которая не смогла ему помочь. После чего он написал в Apple – в компании его заверили, что инженеры уже работают над решением проблемы.

Другой пользователь тоже отметил, что эта проблема появилась в смартфонах линейки iPhone 13 сразу после обновления до iOS 15.

По его словам, она также создает проблемы с эхом в CarPlay при голосовых звонках c iPhone 13.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как сохранить работоспособность смартфона на морозе.