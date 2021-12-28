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13 минут назад

Иммунолог объяснил длительное сохранение коронавируса в организме

COVID-19 может сохраняться в теле человека до 7,5 месяцев, однако это скорее исключение из правил, сообщают «Известия» со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.

Иммунолог объяснил длительное сохранение коронавируса в организме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал результаты исследования ученых из США о том, что коронавирус нередко распространяется по тканям организма человека за пределами легких, а перенесшие заболевание в тяжелой форме могут страдать от «длительного ковида», влияющего на разные системы организма.

«Это скорее исключение, потому что обычно иммунная система с этим справляется... В принципе это возможно», — сообщил эксперт. По его мнению, подобное способно происходить на фоне хронических заболеваний, когда внутренние системы не в состоянии «вычистить» вирус. В результате это приводит к хроническому воспалению, нарастающей дезадаптации, нарушениям функций органов и тканей.

Кроме того, причинами могут быть аутоиммунная реакция организма, нарушения свертываемости крови, аутоиммунное воспаление. Крючков отметил, что коронавирус способен распространяться на дыхательную, сердечно-сосудистую системы, а также мозг.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что активная вакцинация россиян от коронавируса в ноябре-декабре дала очевидные результаты. По её словам, благодаря этому ситуация с COVID-19 в стране ещё не безоблачная, но стабильная.

Наука и техника,Николай Крючков,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,газета "Известия",
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