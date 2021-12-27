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1 час назад

Названы три главных медицинских достижения 2021 года

За год произошло множество важных научных событий в медицине. В материале - три главных из них.

Названы три главных медицинских достижения 2021 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам автора, в 2021 году одной из главных проблем была борьба с коронавирусом. Именно поэтому одно из достижений связано с ней - это создание вакцины. В РФ была создана и добавлена к существующим вакцина «Спутник Лайт». Она оказалась выпущена в мае 2021 года. Что же касается нового штамма «омикрон», то в уходящем году в Санкт-Петербурге создали препарат «Конвасэл». Это вакцина, которая поможет справиться с новым вариантом COVID-19.

Другим важным событием стало развитие регенеративной биомедицины. С ней связано выращивание различных органов, тканей, а также создание лекарств, которые позволяют контролировать процесс обновления клеток у человека. Сейчас подобные технологии уже используются для лечения тяжёлых болезней и травм.

Наконец, это награды и открытия учёных. Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию за обнаружение рецепторов температуры и осязания. Что касается российских медиков, то они получили в 2021 году награды за «вклад в проблему борьбы с тяжёлыми онкозаболеваниями».

Наука и техника,Дэвид Джулиус,Ардем Патапутян,
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