В работе Telegram произошел масштабный сбой

Вечером в понедельник, 27 декабря, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Самое большое количество жалоб на приложение поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Большинство (44%) пользователей сообщили о неполадках в работе приложения, 38% заявили о проблемах с отправкой сообщений, еще 19% — о трудностях с подключением сервера. Пик жалоб пришелся на 20:36. В указанное время сервис зафиксировал 4103 запросов.