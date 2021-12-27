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6 минут назад

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Вечером в понедельник, 27 декабря, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Самое большое количество жалоб на приложение поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе Telegram произошел масштабный сбой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство (44%) пользователей сообщили о неполадках в работе приложения, 38% заявили о проблемах с отправкой сообщений, еще 19% — о трудностях с подключением сервера. Пик жалоб пришелся на 20:36. В указанное время сервис зафиксировал 4103 запросов.

В основном о проблемах в работе приложения сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, однако также на неполадки жаловались граждане Украины.

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