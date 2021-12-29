В США заявили об отказе двигателя «Ангары-А5»

Третий запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и 2,4-тонным макетом полезной нагрузки не прошел полностью штатно, сообщает американский портал NASASpaceFlight.com.

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Американское издание пишет, что в ходе выведения макета полезной нагрузки на геопереходную орбиту произошел отказ двигателя «Персея», который не удалось включить второй раз.

Как пишет в Twitter астроном Джонатан МакДауэлл, на околоземной орбите фиксируются три объекта, связанные с запуском «Ангарой-А5».

«Все на орбите примерно 175 на 200 километров, предположительно обломки, неясно, связаны ли они с неудачным перезапуском двигателя», — рассказал ученый из Гарвардского университета в США.

Как отметил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка прошел успешно.

Согласно сообщению «Роскосмоса», в ходе третьего пуска «Ангары-А5» планировалось вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту.