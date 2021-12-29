В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

В США рассказали об отказе двигателя российского «Персея»

Третий запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и 2,4-тонным макетом полезной нагрузки не прошел полностью штатно, сообщает американский портал NASASpaceFlight.com.

В США заявили об отказе двигателя «Ангары-А5»
Фото: РоскосмосРоскосмос

Американское издание пишет, что в ходе выведения макета полезной нагрузки на геопереходную орбиту произошел отказ двигателя «Персея», который не удалось включить второй раз.

Как пишет в Twitter астроном Джонатан МакДауэлл, на околоземной орбите фиксируются три объекта, связанные с запуском «Ангарой-А5».

«Все на орбите примерно 175 на 200 километров, предположительно обломки, неясно, связаны ли они с неудачным перезапуском двигателя», — рассказал ученый из Гарвардского университета в США.

Как отметил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка прошел успешно.

Согласно сообщению «Роскосмоса», в ходе третьего пуска «Ангары-А5» планировалось вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту.

Ранее «Ангара-А5» стартовала два раза — в декабре 2014 и 2020 года.

Разработчик «Ангара-А5» — Центр Хруничева, разгонного блока «Персей» — Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Гарвардский университет,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,РКК Энергия,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители