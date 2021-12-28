Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как штамм "Омикрон" научился делать то, чего не умели ни уханьский вирус, ни "Дельта", сообщает Pravda.Ru. По ее словам, этот зловредный штамм научился заражать мышей. Как подчеркнула вирусолог, что другие штаммы коронавируса не способны на такое, поскольку их S-белки не умели цепляться за мышиный рецептор, а также крысиный и хомячиный. Она также объяснила, как именно мутирующий вирус приспособился к мыши.

"Представьте себе бутылку. Бутылка – это коронавирусный S-белок, а ее горлышко – тот самый RBD домен, на который нейтрализующие антитела вырабатываются. Именно этим горлышком S-белки и цепляются к клеточным рецепторам, которые у мыши и у человека совсем разные", – заявила Баранов.

Она добавила, что "Омикрон" накопил множество мутаций на своей бутылочке S-белка, и антителам теперь прикрепиться некуда. Она опасается, что человечество может получить независимые друг от друга природные очаги среди грызунов.

Ранее заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил, что срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности.