Создана первая компьютерная мышь с SSD

Adata раскрыла информацию о выходе компьютерной мыши со встроенным накопителем. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Фото: Adata Adata

Модель XPG Vault отличается наличием SSD емкостью в один терабайт. По мнению инженеров компании, встроенный накопитель позволит геймеру сохранять игры, профили и прочие файлы прямо в память устройства. Полноценный анонс первой в мире мыши с собственной встроенной памятью состоится на выставке CES 2022.

Накопитель имеет пропускную способность 985 мегабайт в секунду, передача данных осуществляется через разъем USB-C.

«Это значительно быстрее, чем у традиционных твердотельных накопителей с интерфейсом SATA 3, имеющих скорость около 550 мегабайт в секунду», — описали созданное Adata устройство журналисты.

По мнению инженеров компании, подобный аксессуар может быть полезным в дороге, когда взять с собой дополнительный диск для хранения игр не представляется возможным. Также мышь можно будет использовать для резервного копирования данных. Стоимость девайса будет раскрыта на выставке CES 2022, которая состоится в январе.